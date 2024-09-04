台北大巨蛋開辦演唱會在即，但對於開放演唱會後是否會壓縮到棒球賽事舉行？中職會長蔡其昌表示，希望台北市政府、遠雄屆時還是會給最基本的額度，「不然對球迷情何以堪。」

8月底時消安基金會日前完成驗證報告並交給外聘委員查看，主要針對非體育賽事時疏散避難動線是否流暢，而已宣布封麥多年的台語天后江蕙今年因為國慶晚會將重拾麥克風，10月5日登上國慶晚會，這也是台北大巨蛋啟用後首場非體育賽事。

對於台北大巨蛋日後除了體育賽事外還會有商業演出，是否會壓縮到明年中職賽程？會長蔡其昌說：「聯盟跟市政府、遠雄都有聯繫的管道。」他指出，當初會有巨蛋的出現是因為棒球球迷聲聲呼喊後才有，希望北市府、遠雄再開放演唱會後，還是會給中職、棒球賽最低額度。

「不然這樣對球迷情何以堪？」蔡其昌知道，北市府、遠雄方開放舉辦演唱會有商業考量，「在商言商，這無可厚非，但留個基本數給棒球，應該是很合理的要求。」