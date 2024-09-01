台鋼雄鷹陳文杰在昨天（31日）9局上球隊6分領先時盜上二壘，引發樂天桃猿總教練古久保健二不滿，味全龍總教練葉君璋1日賽前被問到此事，他認為，主要還是觀念問題，跟球隊現況去做整體評估，「就是心裡要有把尺，現在大家已經越來越不會這樣，大家的尺都差不多，就不會有太大落差。」

「主要還是sence、觀念的問題，球員有沒有敏感度。」葉總認為，領先到幾分能不能盜壘這件事很難講，「有時候牛棚狀況真的很差，6分可能真的不夠，這樣我到底需不需要多這1分？」

葉總認為，主要還是要用整體狀況去評估，每隊都有可能碰上最後1局被打6分以上的情況，「除非我的救援投手是李維拉（Mariano Rivera），光要上壘就很難了。」所以他提到，有時候沒有在救援點的時候也會讓終結者登板就是這樣，「沒有一定。」

昨天陳文杰盜上二壘後引發對方總教練不滿，回來得分後自家總教練洪一中也有立刻提醒，賽後受訪時他也表示，今天賽前會去跟對方教練致意一下。葉君璋說：「當然知道對方有可能會不爽，但如果用客觀角度去看這件事，其實就是心裡有這把尺的概念而已。」

葉總表示，過去在球員時期也曾遇過大比分的情況下對方盜壘，「但現在的球隊已經越來越不會這樣做，現在大家的尺都差不多，不會有太大落差，不然刻度不一樣就麻煩了。」他也透露，今年明星賽時各隊教練就有討論到這樣的話題，「但到底幾分是大比分？」

話鋒一轉，葉君璋也提到，「如果是在國際賽時呢？」，他記得當年「8搶3」中華隊對上西班牙時，只差1分就能提前在7局結束比賽，當時中華隊盜壘就引發對手不滿，「在這情況下，那這把尺是不是可能要先收起來？」

葉君璋認為東、西方棒球球風不同，西方國家在這情況下就不會盜壘，就算只有1分差能提前結束，會直接想辦法打回來，「另外像是競爭打擊王這種，亞洲的情況不用上場就能確定得獎，但像之前Miguel陪到第2名退場才下場，直接正面競爭，這就是觀念不一樣。」