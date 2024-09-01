味全龍與統一獅1日都採用投手「車輪戰」應戰，今年改披龍袍的陳禹勳在跨入第3局投球時挨轟，總教練葉君璋表示，對於他的使用說明書教練團會再做些檢討，但他也大讚此役能夠贏球，替補上陣的球員是最大關鍵。

獅隊5局上無人出局攻佔一、二壘，龍隊此時決定一口氣換掉投、捕手，由陳禹勳、劉時豪接替投捕工作，最後成功守下失分危機。陳禹勳跨入第3局投球，卻在1出局後被邱智呈、陳傑憲連續安打，投手教練郭勝安喊暫停後仍被潘傑楷敲出3分炮追平。

葉總表示，5局會直接投捕都換掉，主要是有觀察到對方打者似乎有掌握到先發捕手蔣少宏的配球，也考慮到劉時豪與陳禹勳過去搭配默契不錯。

陳禹勳前2局成功凍結住獅隊打線，7局上卻失守，葉君璋說：「本來郭勝安上去喊暫停時有跟他說是最後1個打者，結果就被全壘打，可能他想趕快結束球就偏高，我們也會再做些檢討，他來我們這裡後比較少投到第3局，會再注意。」

挨轟那球陳禹勳認為應該是失投球，但他強調，身為中繼投手，不管教練有沒有講是最後1個打者，都會當作最後1個打者去面對，就是百分之百去面對每個打者。