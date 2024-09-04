中華職棒味全龍外野手董秉軒，因生涯規劃向球團提出任意引退請求，球團與秉軒經懇談後，予以祝福。除對秉軒一直以來的認真努力態度表達肯定外，也感謝秉軒這4年對味全龍的付出。

另球團亦將於9月17日大巨蛋主場賽前，邀請董秉軒、呂偉晟兩位選手到場與球迷粉絲見面，詳細內容將於官方社群後續公布。

董秉軒也透過球團發表引退感言，他說：「感謝味全龍球團對我的肯定選擇了我，讓我有機會進入夢想的職業舞台。感恩一路栽培的所有教練和隊友，還有所有支持我的球迷朋友，最感謝的就是一直默默陪伴我的家人們。」

最後董秉軒感謝從小打球、堅持了16年的自己，「辛苦了，我很認真、我很自律，我很棒，期待更好的自己。」他說，雖然決定卸下球員身份，但這不是放棄，而是前往更好的自己，「拿回人生的掌控權，用新的身份為我人生翻開新的篇章。」

董秉軒提到，在2008年因為爸爸帶他去看職棒而認識了棒球，棒球生涯從三星國小開始，一路上也有不可思議的際遇，也拿過大大小小的冠軍，日以繼夜的訓練渴望有一天站上夢想的職業舞台，「在這個職涯中體悟到的所有跌宕起伏也是我生命中很重要的養分，我也終於在過程裡看見自己，勇敢的做出了這個決定，也請大家切勿為我感到婉惜。」