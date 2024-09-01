「拳擊美少女」吳詩儀1日來到天母棒球場為味全龍開球。（味全龍提供）

在巴黎奧運打下銅牌的「拳擊美少女」吳詩儀，1日受邀來到天母棒球場為味全龍開球，這次是她首次擔任投球任務，給自己80分的成績，「希望可以慢慢往後退，距離越拉越遠，哪天可以100分。」

吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽不敵中國大陸好手楊文璐，但仍替我國進帳1面銅牌。帶著奧運獎牌風光回台，吳詩儀近期行程滿檔，目前僅維持基本訓練，還沒有拉高強度，「也藉機透過訪問再省思自己這段旅程，真的是滿有意義的，也嘗試了很多不同的風格與活動。」

上次與「台灣拳后」林郁婷一起到新莊棒球場為富邦悍將開球，不過當時吳詩儀式擔任打者，這次則是擔任投球任務，且還要站上應援舞台跳舞，她甜笑說：「有點擔心做不好，這幾天也一直看應援影片，整個社群頁面都是小龍女，但不確定能不能跳得跟她們一樣好。」

這段時間吳詩儀參加了許多不同領域的活動，也接受了很多訪問，還能感受到她現在在受訪時更自在、更能侃侃而談，她坦言確實受到「拳擊女王」陳念琴很大的影響，「雖然我在奧運回來都說，『誰站在念琴旁邊不是I人』，但她真的有一種能量，那種正能量讓大家越來越開朗、能勇敢做自己。」

至於接下來的賽事規劃，吳詩儀表示還要再與教練柯文明討論，目前比較明確的就是2026年的名古屋亞運，「其他比賽都還要與教練做一系列的規劃。」

而她在奧運的好表現也連帶帶起家中雞湯麵生意，吳詩儀打趣說：「順便幫雞湯麵徵才一下。」剛剛開完球後，負責接捕的拿莫・伊漾突然比畫幾招拳擊動作，可惜吳詩儀沒有立刻反應過來。她也說絕對歡迎龍隊所有人都來品嘗雞湯麵，「整團帶過來都沒問題。」

「拳擊美少女」吳詩儀1日為味全龍開球。（味全龍提供）