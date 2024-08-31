富邦悍將二軍打擊教練高國輝結束日職火腿隊二軍客座教練任務，31日來到新莊棒球場開球，他表示，這趟日本行收穫豐富，也帶回很多東西與教練團、球員分享。談到球隊8月低潮及第4棒表現不佳，他以自身經驗分享，不管是打第幾棒還是要回到基本面去要求，像是盡量不要追打壞球。

高國輝去年就受邀參與火腿隊秋訓，這次再度前往日本擔任客座教練，但也持續關心球隊狀況，知道悍將在8月份戰績並不理想。「我認為球季就是會遇到比較低潮的時候，自己現役時也曾遇過很糟糕的時期，希望（林）哲瑄、（高）國麟、（范）國宸能把士氣戴起來。」

悍將面臨換血陣痛期，不少年輕球員也要揹負戰績不理想的壓力，高國輝認為，身為球員壓力一定會有，但這是年輕球員必經的過程，能在有壓力的情況下打出好表現，是成長的養分。

本季擔任悍將第4棒的打者打擊率都十分低迷且1轟難求，高國輝苦笑說：「不想注意也很難，成績是比較差。」他認為如果前後棒次能夠掩護的話，第4棒打者就會比較好做攻擊。

而過去時常擔任球隊中心棒次的他也分享個人經驗，「投手對我都有一定的了幾，不管打第幾棒都是想要有好表現、把比賽打好，壓力我個人是覺得還好，畢竟棒球還是團隊運動。」

這次在日本擔任客座教練4週時間，高國輝收穫豐，火腿隊二軍總教練稻葉篤紀也讓他嘗試排先發打序，他笑著說自己排打序的勝率有7成，「排了3場，2勝1敗。」他認為，對球員有一定的了解，排棒次就不會太困難，「就能把他們擺在最適合的位置。」