富邦悍將左投陳品宏目前準備參加9月6日在杭州舉行的U23世界盃，30日趁著中華隊練球空擋來到新莊進行棚拍，第1次穿上悍將球衣，他表示，先前就覺得悍將的藍白球衣很好看，並透露自己很欣賞同樣是左投的陳仕朋，「捕手要的位置他都能很精準的投進去。」

陳品宏去年報名中職選秀會落選，今年他捲土重來，被悍將在第4輪指名，以簽約金310萬附帶激勵獎金60萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加盟。今天他來到新莊棒球場進行拍攝，但還沒見到一軍學長們及總教練陳金鋒，只有與首席教練丘昌榮、投手教練郭勇志小聊一下。

「丘哥叫我比賽加油，注意身體健康。勇志教練則是問我什麼時候出國，還開玩笑問我今天要先發嗎？」U23世界盃是陳品宏生涯首次披上國家隊戰袍，被定位在長中繼位置，「（比賽）不會緊張，應該之前去美國、捷克、荷蘭移地訓練一樣。目前調整的差不多了，只剩下臨場反應跟比賽上的經驗。」

由於現有悍將沒有主人的背號只剩4個，陳品宏就選擇同學建議00號當作背號，「那時候跟同學聊，他們說00號看起來比較酷，我就說如果有的話我就選。」

對於選擇「00」號當背號，他表示，因為現有可選擇的號碼只剩4個，正好有同學覺得很酷的00號，被問到如果所有號碼都可以選，自己最喜歡的號碼是13號，「因為自己和爸媽的生日都跟13有關，覺得很有意義。」