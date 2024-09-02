中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰，靠著陳睦衡5.1局、飆7K，林柏濬成功「關門」，以1比0聯手完封韓國隊，陳睦衡在國際賽繳出好投並飆出生涯最速的152公里，為拚旅外增添優勢。

陳睦衡開局就是連投2K，儘管因為隊友守備失誤、內野安打被攻佔一、二壘，但他立刻用三振化解危機，「第1局還有點緊張，所以沒有保留體力去投每一球，雖然遇到危機但沒關係，把基本能力拿出來、投到好的位置相信結果就不會太差。」

度過第1局危機後，陳睦衡越投越穩，直到6局上1出局後被敲安打後退場，林柏濬登板雖然發生暴投又被盜上三壘，但他展現「強心臟」，成功守住中華隊1分領先。

「之前在穀保時我也是投後援，知道那種感覺，很開心他有幫我守下來。」陳睦衡最後用81球投5.1局，飆出7K、1次四壞保送，僅被敲2支安打、無失分，林柏濬後援1.2局成功守成。

總教練吳柏宏賽後大讚陳睦衡表現出乎預料，也因為拉長投球局數減少牛棚負擔，今天速球、變化球位置，跟捕手搭配都很完美。陳睦衡也認為，在國際賽繳出好投對自己續拚旅外機會是加分，「但還可以更好，可惜用球數還是比較多一點。」