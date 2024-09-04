中華隊4日靠著5位投手連番登板，加上對方投手奉送14次保送（7次四壞、7次觸身球），以21比0提前5局「扣倒」泰國隊，第2任投手陽念希登板連飆3K、最快球速151公里，他希望好還可以更好，盼能透過國際賽表現為自己拚旅外爭取更多分數。

面對實力有段差距的泰國隊，賽前中華隊就決定要用投手車輪戰，讓首戰沒有登板的投手輪番上陣、適應天母棒球場投手丘，先發投手哀宥宇1局被敲1支安打、投出2次三振，陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆各投1局，5位投手僅讓泰國隊靠1支安打及1次觸身球保送上壘。

總教練吳柏宏表示，陽念希此役速度有出來，但進壘角度還要再調整一下才會更好，未來碰上強度較高的球隊，也能展現出這樣的威力才有機會挑戰旅外。

陽念希則坦言，其實自己在牛棚熱身時覺得狀況沒有很好，「雖然上半身不錯，但感覺跟腳是分開來的，可是上去後就覺得不錯。」他認為，可能是因為過去比較少在第2局就登板，自己熱身時間還要做調整。

面對實力有段差距的泰國隊，陽念希只專注在自己的投球上，對於今天球速來到151公里，他認為：「感覺還可以更好，集訓時的狀況就不錯，希望可以把好的感覺帶到比賽中。」