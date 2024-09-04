中華隊4日在U18亞洲青棒錦標賽預賽最終日碰上泰國隊，推出哀宥宇先發，另外打線也有調整，效力道奇隊的柯敬賢此役專職指定打擊，總教練吳柏宏說：「今天有機會的話，還沒登板的6位投手都會上場，適應一下天母投手丘。」

中華隊預賽首戰靠著陳睦衡、林柏濬2位投手聯手完封韓國隊，原本預賽第2戰要碰上巴基斯坦隊，但因為對方球員人數不足不戰而勝，昨天中華隊行程也改為練球。

首戰中華隊僅以1比0險勝，唯一分數還是靠著對方投手四壞球保送擠回來，並留下滿壘殘壘。吳柏宏表示，第1場打擊不連貫主要還是韓國投手真的不錯，球速都有150公里，「真的沒那麼好攻擊，所以希望利用比賽幫助他們找回打擊節奏。」

今天中華隊由哀宥宇先發，教練團也預計會採取「車輪戰」的方式，讓還沒登板過的6位投手輪番上陣，吳柏宏說：「2位二刀的球員曾偉喆、張宥謙今天也都會投，所以就沒有排在打線上。」

此役中華隊讓前役沒有出賽的張育豪蹲捕，蔡琞傑、曾勝安鎮守中、右外野，吳柏宏認為，中華隊不管是先發還是替補的球員能力都相差不遠，「最主要還是上場就要展現能力出來。」

U18中華隊先發打序：

第一棒：劉承佑（左外野手）

第二棒：全紹凱（二壘手）

第三棒：柯敬賢（指定打擊）

第四棒：曾冠傑（三壘手）

第五棒：蔡琞傑（中外野手）

第六棒：張趙紘（一壘手）

第七棒：張育豪（捕手）

第八棒：黃天賜（游擊手）

第九棒：曾聖安（右外野手）

先發投手：哀宥宇