中華隊在2024年U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰就要碰上強敵韓國隊，將推出陳睦衡先發，總教練吳柏宏主要是看上他不容易怯場的特性，「第1場要派出最穩定的投手。」另外，哀宥宇、林柏濬、曾偉喆也都會在牛棚待命。

U18亞青預賽中華隊最大強敵就是韓國隊，接下來則是在複賽會碰頭的日本隊。首戰先發打序出爐，效力道奇隊的柯敬賢打第3棒、第4棒則是交給「二刀流」好手曾偉喆。

韓國隊此役由左投丁炫瑀先發，儘管如此，中華隊還是希望將近況最好的打者往前排，吳柏宏說：「雖然他們是左投，但陣中很多左打狀況也不錯，把他們排在前面有更多進攻機會。」此役中華隊打序與練習賽時幾乎相同，只有在第9棒擺上右打的張宥謙。

首戰派出陳睦衡先發，吳柏宏主要是看中他在場上冷靜、不怯場的特質，「第一場也是預賽最重要的比賽，要推出最好的投手先發。他練習賽時直球、變化球控制力都不錯，相信他也準備這場比賽很久了。」

吳柏宏透露，在上次與統一獅二軍練習賽後就告知陳睦衡要扛起抗韓重責；至於曾偉喆這次U18亞青會「雙刀出擊」，「讓他打DH，這個位子對他也比較好調整。」

U18中華隊先發打序：

第一棒：劉承佑（左外野手）

第二棒：全紹凱（二壘手）

第三棒：柯敬賢（中外野手）

第四棒：曾偉喆（指定打擊）

第五棒：曾冠傑（三壘手）

第六棒：張趙紘（一壘手）

第七棒：江庭毅（捕手）

第八棒：黃天賜（游擊手）

第九棒：張宥謙（右外野手）

先發投手：陳睦衡