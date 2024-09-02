U18中華隊江庭毅連2打席都敲出安打。（黃世麒攝）

（更新最後賽果）2024年U18亞洲青棒錦標賽2日開打，地主中華隊在預賽首戰碰上強敵韓國隊，陳睦衡5.1局飆7K、無失分，捕手江庭毅單場3安「猛打賞」，中華隊在3局下滿壘時靠著四壞球保送擠回分數，終場以1比0勝出。

中華隊與韓國、巴基斯坦、泰國隊同為A組，預賽首戰推出陳睦衡先發，開局他就連續投出2次三振，儘管因隊友守備失誤及內野安打被攻佔一、二壘，但他用K功化解危機。

度過首局亂流後，陳睦桁從2局起連續3個半局都讓韓國隊3上3下，打線則是在3局下突破韓國先發投手丁炫瑀，首棒打者江庭毅二壘安打、黃天賜也敲安，中華隊無人出局攻佔一、三壘。

1出局後中華隊開路先鋒劉承佑觸身球保送形成滿壘，全紹凱耐心選球助隊先馳得點。韓國隊此時決定換投，第2任投手裵燦昇先三振掉柯敬賢，再讓曾偉喆敲出一壘方向滾地球，化解滿壘危機。

先發投手陳睦衡用81球投5.1局，飆出7次三振、1次四壞球保送，僅被敲2支安打、無失分，接手的林柏濬後援1.2局無失分，成功守住中華隊勝利。