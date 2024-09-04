休兵1天後，中華隊繼續在U18亞洲青棒錦標賽預賽出賽，賽前中職會長蔡其昌特別來到天母棒球場勉勵球員並致贈加菜金，他期勉球員們能夠展現拚勁、發揮運動家精神，「這是超越勝負的感動。」

蔡其昌表示，2日對韓國隊的比賽，自己因有其他行程沒辦法到場觀看，但在空擋時就打開手機轉播，隨時掌握掌握比賽情況，「看得出來投手的壓制力很夠，球速都是職業等級的，高中青棒投手水準都有持續進步。」

今天賽前蔡其昌特別趁著中華隊練球前頒發加菜金，他也勉勵球員們，雖然比賽輸贏很重要，但更重要的是決心跟拚勁要拿出來，展現運動家精神，「這是比勝負更重要的事。」

最後蔡其昌也特別點名效力道奇隊的外野手柯敬賢，問他去美國還好嗎？「我都有在threads上留言奔你加油，你有看到嗎？」他打趣說希望柯敬賢留在美國不要回來，「我不是不歡迎你，而是希望你在美國打到大聯盟。」

蔡其昌也鼓勵其他球員們，未來如果朝著職棒發展要繼續努力，「明年歡迎大家一起來選秀，希望接下來對日本也拿出拚勁，讓國人們看到你們平時的努力。」