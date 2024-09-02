2024年U18亞洲青棒錦標賽2日開打，但巴基斯坦隊確定因人數不足無法出賽，從美國、日本、加拿大飛來台灣的6位球員也十分難過，代表發言的阿巴斯（Aidab Abbasi）說：「雖然因為政策關係讓我們無法如期參加比賽，我們還是會繼續努力看看，是否明年還有機會比賽。」

巴基斯坦隊球員分別從美、日、加國及巴基斯坦本地出發，但從巴國出發的球員卻因為政治因素無法順利搭上飛機來台，中華棒協得知消息後也努力聯繫，今天仍收到球員確定無法來台的消息，確定巴基斯坦隊因人數不足無法出賽。

已經抵達台灣的6位球員中，4人從美國出發，另外加拿大、日本各1人，今天他們也與其他7隊一起參加開幕典禮，並繼續留在天母棒球場觀看「台韓大戰」。

因為人數不足而無法出賽，阿巴斯坦言，這是令人傷心的事情，球員們都已經做好準備要來打這次的U18亞青，「我們試著以團隊方式一起努力，但因為政策關係讓我們無法參加熱愛的比賽，但我們還是會繼續努力，看明年有沒有機會比賽。」

上月31日晚間抵達台灣，昨天巴基斯坦球員也有到台北大巨蛋練球，阿巴西說：「很享受，這（大巨蛋）就像是我們在打職棒、站在大聯盟球場一樣，感覺非常棒。」他也大讚台灣很漂亮、人們也很好，「到現在感覺都很棒。」