2024年世界12強棒球賽將在11月開打，中華隊總教練曾豪駒日前前往美國觀看旅外台將，針對可用之兵進行近距離觀察、評估，並詢問球員意願。中職會長蔡其昌透露，球員們都有意願披上國家隊戰袍，接下來就是交給選訓委員及教練團去決定最後名單。

12強選訓會議在6月初決定出80人大名單，接下來將在9月9日再開會，將名單縮減至60人，接著就是最後一次提交最終28人名單。

蔡其昌表示，曾總近日已經回到台灣，他在美國的每一站都做書面報告給聯盟跟選訓委員，球員們對於為國爭光都很有意願，但他也指出，旅外球員選擇還有2大考量，1個是受傷，另外就是各球團針對球員的使用限制，「這些可能就是選訓委員跟教練會考量的部分。」

蔡其昌點名，像是目前已知的旅外傷兵部分有老虎隊野手李灝宇、紅襪隊投手劉致榮，「這些就是受傷不可能選，雖然我不是選訓委員，但也應該猜的到他們如果健康會在名單中，這是比較可惜的。」

另外就是如果球團對於球員有嚴格使用限制，選訓委員跟教練就要去評估、考量到底值不值得選，再與中職好手搭配。蔡其昌說：「我對我們（中華隊）還是有信心，還是有很多可用之兵可以挑，一定會選出最強國家隊。」