威力彩自7月29日開出2.57億元頭獎以來，已經連續8期沒有頭獎幸運兒出現。台彩表示，本期（8／29）威力彩頭獎仍保證2億元。相較於今年來每月都開出頭獎的大樂透，威力彩表現略微遜色。最新獎號已經出爐，是否有威力彩頭獎得主能夠在8月最後一期壓線出現，一起來看看！
威力彩今（29日）晚開出第113000070期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為09、24、25、31、32、38，第二區中獎號碼為03。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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