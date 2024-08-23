由旺旺中時集團主辦台灣酒壇盛事「金威獎」，日前「生活玩家」盲測結果出爐，受到台灣各界的矚目，昨日進入「素人盲飲」的階段，台北場次於美麗信花園酒店登場，更是受到各界的高度期盼，結果由吉拉（Jura）、波摩 (Bowmore)和百樂門（Benromach）拿下TOP 3，另加碼登場的「日本威士忌與蘇格蘭威士忌PK大賽」，由日本威士忌「響」（Hibiki）擊敗蘇格蘭威士忌「皇家禮砲」（Royal Salute）。

金威獎「素人盲飲」台北場次得獎結果出爐，吉拉（Jura，右起）、波摩 (Bowmore)和百樂門（Benromach）拿下TOP 3。（石智中攝）

今年參賽的9支威士忌都是市面上頗具知名度的暢銷品牌，年份都在13年至16年之間，都是各家威士忌的高端主力酒款，因此競爭十分激烈，雖是素人場次，但盲飲評鑑方式公平、公正、公開，完全符合國際盲測的水準。

藏酒論壇編輯總監蘇重受邀參加「素人盲測」的主持人，對於台北場次的評鑑結果，連連用「驚喜」二字來形容，尤其是日本威士忌「響」和「皇家禮炮」都是大品牌，結果「響」竟然以６０票對４８票擊敗「皇家禮炮」，結果著實出人意料。

「金威獎」素人盲測加碼「日蘇威士忌PK大賽」，日威「響」（左）擊敗蘇威「皇家禮炮」。（石智中攝）

另「素人盲測」場次也邀請素人猜出9支酒款的品牌，去年金威獎由台灣大學生陳禹廷猜中全對，今年也有不少參賽者躍躍欲試，可惜並沒有人猜中。

金威獎「素人盲飲」台北場次得獎結果出爐，吉拉（Jura）躋身TOP 3。（Jura提供）

金威獎「素人盲飲」台北場次得獎結果出爐，波摩躋身TOP 3。（Bowmore提供）

金威獎「素人盲飲」台北場次得獎結果出爐，百樂門躋身TOP 3。（Benromach提供）

金威獎「素人盲測」今明兩天將在台中、高雄接棒登場，「網路投票」也在金威獎官網上線，包含「品牌新星獎」、「最佳廣告獎」、「威士忌世界盃」、「歡聚最愛12年」共4大獎項，投票活動至8月31日止。

金威獎官網：

（https://goldenwhisky-awards.chinatimes.com/vote/9）

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