在眾所期待下，由旺旺中時集團主辦台灣酒壇盛事「金威獎」「生活玩家盲測」場次結果揭曉，總共有9款威士忌參賽，皆是18年以上的蘇格蘭單一麥芽威士忌，結果由歐肯（Auchentoshan）21年、汀士頓（Deanston）18年、高登麥克菲爾（Gordon & Macphail）酒廠印記林克伍德25年、格蘭哥尼（Glengoyne）21年四款威士忌拿下TOP 3。

「生活玩家盲測」的專業評審場次於淡水的「清威酒藏」登場，評審團由威士忌專家賴偉峯領軍，邀請綺灝國際董事長兼「清威酒藏」創辦人張慶清、電視台主播岑永康、藏酒論壇責任總監蘇重、職業籃球員胡凱翔、非典型建築師與藝術家林淵源、酒類專業主持人兼講師高珮喻，以及去年金威獎嘉年華盲飲冠軍陳禹廷等8位一同參與評審，所有評審事前完全不知道自己會評鑑那些酒款，且採用黑色品飲杯，完全符合國際威士忌專業盲測比賽的規則。

旺旺中時集團主辦「金威獎」生活玩家場次的評審團，建築師林淵源（右起）、藏酒論壇編輯總監蘇重、酒類專業主持人高珮喻、威士忌專家賴偉峯、「清威酒藏」創辦人張慶清、旺旺中時集團中國時報副社長王儒哲、電視台主播岑永康、金威獎嘉年華盲飲冠軍陳禹廷、職業籃球員胡凱翔。（羅永銘攝）

由於評審過程公正公開，意外出現兩款威士忌拿下同分的狀況，為了公平，本屆「生活玩家」盲測有4款酒擠進TOP 3，不少評審在得知評鑑結果後，都有「一點也不意外」之感，團長賴偉峯更深入分析，雪莉酒桶、高年份的威士忌最受評審喜愛，而其中香氣更是決勝關鍵，得獎酒款的共同特色就是香氣濃郁、層次豐富，證明只要是好酒就能得到共鳴，不會受到冷落。

中國時報副社長王儒哲指出，「金威獎」不僅專業，且邀請300位素人參加評審，普及至一般消費者，加上評鑑過程嚴謹，標榜公正、公平、公開，是台灣最具權威且最具公信力的酒評活動，去年舉辦第一屆「金威獎」後，為台灣酒壇注入活力，掀起很好的連鎖效應，廣受各界好評，今年集團在使命感的趨使之下，投注人力和財力舉辦第二屆「金威獎」，並期許年年都會舉辦如此有意義的活動，帶動台灣威士忌市場蓬勃發展。

旺旺中時集團中國時報副社長王儒哲。（吳松翰攝）

金威獎除了「生活玩家」場次之外，還有「素人盲測」和「網路投票」，23日（周五）起連續三天在台北、台中和高雄邀請300位素人參與盲飲評鑑，更加碼日本調和威士忌與蘇格蘭調和威士忌的「日蘇PK賽」，到底鹿死誰手，精采可期。

另「網路投票」已於8月1日於金威獎官網上線，包含「品牌新星獎」、「最佳廣告獎」、「威士忌世界盃」、「歡聚最愛12年」共4大獎項，目前投票狀況熱烈，期待優秀且高人氣的威士忌品牌能脫穎而出，網路投票活動至8月31日止，參加就有機會獲得住宿券、金威杯等限量好禮。

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