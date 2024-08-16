2024桃園電影節16日開幕，桃園市長張善政、桃園市政府文化局長邱正生、影展大使温昇豪及評審黃瀞怡（小薰）等人均出席，温昇豪分享，桃園的族群融合像是社會縮影，有原住民、閩南、客家、新住民，加上桃園是航空城，影展主題「遷徙」非常符合城市給人的印象，「把台灣作品引出、把國外資源引進，未來可以往這方向繼續努力。」

小薰今年首次擔任桃園電影節台灣獎評審，看了200多部作品，她表示：「很開心被邀請成為評審、很榮幸，對我來說，演員可以看到那麼多部作品，是充電也是功課。」至於最困難的地方，小薰坦言：「要很公平、公正的去看很多角色，即便你和片中的人熟識，但不能用熟悉的觀點去看待。」

另小薰男友鄭人碩的新片《角頭-大橋頭》正巧16日上映，她已經看過電影，對於鄭人碩片中赤裸上半身僅穿白內褲的畫面，她笑說：「其他人的身材比較好。」是否平常在家裡看膩了？小薰僅微笑說：「沒有啦！」

文化局邱正生局長（左）及日籍導演小松孝英合影。（桃影提供）

小薰提到《角頭-大橋頭》中比較喜歡懷秋和施名帥的演出，也讚主角王陽明非常帥、非常養眼，對於鄭人碩被比下去，小薰甩脫評審視角表示：「以1個女性的觀點來說，其他人身材比較好啦！」

現場還邀來日本導演小松孝英，來自日本宮崎縣的小松孝英，被問起16日一早台灣發生的地震，他說自己住在飯店12樓，地震時有嚇一跳，且他過去經常來台灣拍片參展，有次在阿里山上進行拍攝也遇到地震，搭乘阿里山小火車的時候遇到地震，當時同車台灣人的手機同時響起警報，讓他印象很深刻。

温昇豪也回憶，15日下午開會也遇到大地震，那時候在8樓董事長辦公室，地震發生時董事長看著他表示大家在8樓，要不要跑好像也沒差了，16日早上地震時，自己還在睡夢中，他笑說已被地震搖到時間概念都模糊了。