桃園捷運綠線主線車站命名正式公布，全線共17座車站，其中北段7站即將於2026年通車，捷工局舉辦主線車站徵名和站名票選活動，平均每座車站徵到355個名稱，網路票選總投票數達20餘萬票，均為民眾票選結果。未料卻有議員質疑，中正路力行路口叫「中正力行站」很國民黨，對此議員詹江村痛罵，「桃園三寶是集體中邪嗎？」

桃園市議員黃瓊慧質疑，17站裡有4站是以「中正」命名，「好哦這很國民黨」。黃瓊慧指出，撇開意識形態不談，為何不是以地標來命名，而是硬要用最低階的路名來命名？且4個站名都有「中正」，相當混淆。

詹江村在臉書痛批綠議員集體中邪。(翻攝自詹江村臉書)

詹江村在臉書貼文表示，「綠色捷運的中正路大興西路口，叫做中正大興站，中正路力行路口，叫做中正力行站，是有問題嗎？是因為中正路，不是因為蔣公，你們是集體中邪，被蔣介石託夢是嗎？」

詹江村更喊話，「如果你們對中正路有意見，可以在議會提案，把經國、中山、中正、中華路，或者跟中國名稱有關的路，都改名嘛！敢不敢啦！我幫你們附議啦！」

張善政則是感謝大眾踴躍參與車站命名活動，取名字是很重要的事情，如同孩子一出生就會取名，市府也為即將通車的車站命名，賦予車站正式身分，亦是交通建設的重要指標。

張善政表示，桃園捷運綠線全線共17座車站，其中北段7站即將於2026年通車，捷工局舉辦主線車站徵名和站名票選活動，平均每座車站徵到355個名稱，網路票選總投票數達20餘萬票，均顯示市民朋友對捷運綠線的高度期待。

張善政又說，市府依行政作業流程，召開捷運車站名稱評審小組會，參考投票結果與捷運命名慣例，邀請文獻文化學者專家及地方代表共同討論後決議各站名稱，今日正式公布命名結果，代表實現通車目標又邁進了一大步。