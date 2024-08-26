有網友昨（25日）在社群發文表示，經過板橋車站內的環球購物中心時，發現全是外籍移工，頓時令人好奇是什麼大事？底下有網友分享，原來大家都是為了追星而去，粗估至少湧入約1萬2000人，環球百貨也表示，當天地下1樓TOGO美食十分熱門，方便消費者點完就帶走。

有網友在Threads表示，昨日看見板橋車站內的環球購物中心聚集一票外籍移工，「發生什麼事？板橋車站都是外國人，起碼好幾千人」。有網友表示，是因為新北市政府勞工局與駐印經濟貿易代表處舉辦「2024印尼移工文化嘉年華」，地點位在板橋市民廣場，更邀請有「印尼周杰倫」稱號的歌手Denny Caknan獻聲。就有人說，當歌手登場時，全場立刻尖叫，周圍高樓層住戶都聽得見，趕忙拿起手機一起拍攝表演畫面。

人潮帶來錢潮，Global Mall板橋車站店觀察，當天盛會帶動TOGO美食熱銷，包括「烘培甜點」、「速食漢堡」等都是便利可快速攜帶的美食，客單價約落在200至250元。不少網友也盼台灣多辦類似活動，讓移工朋友們能一解思鄉之情。