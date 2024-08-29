Global Mall新左營車站今年以來業績成長近5％、餐飲業績更大幅增長近10％，為10月周年慶暖身及高雄多場演唱會陸續登場帶來的人潮，3樓近期進行大幅度改裝，以暖色木質元素及植栽綠意打造嶄新「美味食堂」，美食街形式結合休憩座位區全面升級，並引進三大餐飲新櫃，包括兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵，將於8月30日全新開幕，多元異國料理搭配明亮用餐空間，提供旅客、商務客享受舒適用餐與休憩環境。

歡慶改裝登場，Global Mall新左營車站8月30日起祭出三大好康，包括新櫃美食金免費兌、抽福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券、樂天女孩見面會等活動，會員憑活動DM、EDM、雙鐵票根任一方式，即可免費兌換限量50元新櫃美食金，限定新櫃消費即可參加福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券抽獎，同時也邀請樂天女孩Yuri、孟潔及應援團長Aby於9月7日擔任一日店長舉辦見面會。同時8月30日登場的三大餐飲新櫃—兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵也分別推出開幕優惠，包括享全單7折、第二件半價、滿額贈小菜等，旅客搭車前大享飽足美食也能大享好康。

Global Mall新左營車站為打造更舒適的遊逛用餐空間，提供大眾消費體驗提升，近年持續改裝，引進更多元餐飲、體驗新櫃，今年8月更大幅改裝3樓商場約290坪之用餐休憩空間，以美食街結合休憩空間型式打造嶄新「美味食堂」，8月30日全新盛大開幕，整體空間大量運用溫暖黃色搭配活力綠色，座席區採用木質餐桌椅、地板及植栽綠意點綴，2人座或高腳桌適合商務客用餐或工作，4人、6人桌符合旅客、親子家庭聚餐需求，客席區座位約136席，側邊對外窗迎來陽光灑入，營造全新明亮、質感的用餐休憩空間，與3樓既有的休閒服飾 Outlet、生活雜貨及親子體驗娛樂品牌，包括攀岩館、密室逃脫、書店等串連，成為提供旅客短暫放鬆享美食、商務客工作或在地親子歡樂聚餐遊逛的好去處。

開幕期間消費享好康外，另有系列豐富活動接續登場，8月30日至10月2日每週日推限時「小菜抽抽樂」活動，民眾於個人臉書或IG完成指定任務，即可至服務台抽新櫃好康，有機會獲得點心、小菜或泰式奶茶等美食，好玩又好吃（舉辦時段及規則詳見店內公告）；9月16日至10月2日，會員身分證字號中含一個數字「3」，則可兌限量新櫃商品禮券30元（每卡限兌乙次）。