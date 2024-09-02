農業部農村發展及水土保持署辦理「青年回鄉行動獎勵計畫」，開辦至今已進入第9年，成果已在農村各地頭角崢嶸，同時本次計畫特別修正鼓勵青年與46歲以上的壯銀世代組成跨世代聯盟，透過「青+N聯盟組」的合作模式，共同大膽提出解決方案，為農村創造新機會，下一個獲獎的就是你！

「114年青年回鄉行動獎勵計畫」即日起線上徵件至10月1日中午12時止，鼓勵年滿18至45歲的青年回到農村或進入農村，每案最高額度80萬元的獎勵金，透過不同專業角度提出具實驗性的計畫構想，協助克服農村相關課題。本次徵件新資格「青+N聯盟組」希望透過壯銀世代與青年之間的知識、技術和經驗的傳承與轉譯，同時協助青年降低進農村的門檻與各項技能與執行力，進而對社會產生更深遠的影響。本次計畫徵件是一場跨世代的合作實踐，透過青壯銀聯盟的力量，壯銀世代的智慧與青年人的創新將得到充分發揮，推動農村發展邁向更光明的未來，熱情邀請有志青年與壯銀世代踴躍參與，共同為農村的未來貢獻創意與實力。

農村水保署表示，此計畫旨在鼓勵參與者以創新角度發現農村發展中的挑戰，提出切實可行的解決策略並付諸實現，並嘗試建立永續經營模式，以期在農村持續創造社會影響力，達成農村三生新價值。同時進一步期望透過跨世代共同協作平台，將青年人的創新思維與壯銀世代的豐富經驗相結合，形成強大的合作夥伴關係，攜手設定議題、提出具體的解決方案，並創造出全新的運作模式。

這項計畫已陸續協助青年回鄉將理想變成現實，例如位在高雄杉林的青年王宥勝透過計畫擴大有機樹玫瑰生產面積，奠定品牌「杉恆壹樹」之產品原料來源基礎，擴大如有機玫瑰花醬、乾燥花包、有機乾燥花辦、玫瑰純露、玫瑰手工皂等各式玫瑰產品之生產總量，得以進一步與國內外通路合作進一步開發面膜、霜淇淋等產品，加值有機玫瑰產值，並吸引當地青年共同投入生產，引動當地玫瑰產業發展。

而本次新增的「青+N聯盟組」，無論您是事業有成又想進入農村發揮社會影響力或發展新事業的企業家，或是退休後迫不及待想重拾專業知識，在農村擔任生態、文化、循環農業等研究，從文史、生態及食農專業解說等面向持續參與農村事務的您，甚或是在農村內懷有特殊專長、技藝，希望發揮價值想傳承優化作業、體驗場域的匠師職人，非常歡迎壯世代朋友們與青年共組聯盟，合作共創農村議題新解方。

農村水保署最後表示，將於9月5日上午10時30分在臉書粉絲專頁「農 村好讚」辦理線上說明會，歡迎對本計畫有興趣者屆時上線觀看。更多計畫詳細資訊，請上農村水保署全球資訊網(https://www.ardswc.gov.tw/Home/)或本計畫網站「洄游農村PLUS」 (https://ruralup.ardswc.gov.tw/)最新消息頁面瞭解。