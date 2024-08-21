為鼓勵青年積極參與農村發展，「113年苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫」徵件活動開跑！自即日起至8月31日止，只要年齡在18～45歲的青年，提出有助於解決苗栗地區農村問題的創意點子，獎勵金最高可達10萬元，將透過計畫中一系列的課程工作坊與導入專家學者的輔導，促進苗栗農村開創生產、生活及生態的新價值，打造苗栗特色新亮點。

該活動執行單位-傳動經營管理顧問公司總經理魏彰志表示，苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫，主要甄選具有實驗性、創新工法、科技、技術、服務、教育與行銷等多面向，有助於解決苗栗地區農村問題的創意點子，如一級生產、二級加工或行銷、生活環境改善、長幼照顧、生態保育、文化保存創新等各型態農村相關問題。

至於計畫宗旨，主要在於網羅苗栗縣內各類型優質青年，設立青年交流培育平台，結合計畫課程、交流及產業媒合等資源，培育苗栗地區農村青年人才，並整合青年網絡，建構以「青農栗」為苗栗農村青年共同行銷形象。魏彰志表示，入選者除了有10萬元的實質獎勵金之外，將可獲得相關資源的協助對接，並與苗栗縣政府共同聯手投入解決農村問題，共創農村美好的願景與未來。

苗栗縣政府表示，邀請所有符合資格的農村青年積極參與，共同為農村發展出一份力，攜手打造更美好的農村未來。若需進一步了解計畫詳情，請洽傳動經營管理顧問公司04-37077606＃15余小姐。