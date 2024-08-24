小琉球藝術家林佩瑜講授海洋保育課程。（海委會提供／林雅惠高雄傳真）

為展現海洋委員會向海廢宣戰的決心，海洋委員會於今日下午在高雄展覽館舉辦廢棄漁具創新治理國際工作坊，邀請國內及美日韓專家學者齊聚高雄，分享各國經驗，研商海洋廢棄漁具創新治理策略，集思廣益提供創新治理的概念及經驗。

海委會表示，近年來在不少海域發現，海洋廢棄漁網具造成海洋生物死亡、沉入海底的漁網會影響海底生態，甚至船舶也因此絞網而造成經濟損失以及人員傷亡。據統計，全球每年有64萬公噸的漁具被拋棄在海洋中，占海洋塑膠垃圾總量的13％；根據海洋委員會的統計，廢棄漁網重量大約占台灣每年清理海底廢棄物總重量近9成，加上廢棄漁網組成複雜，也是台灣主要的海廢處理目標。

海洋委員會副主委黃向文致詞表示，海洋廢棄物是世界各國關注的重要海洋保育議題，聯合國甚至將海洋廢棄物列為「僅次於氣候變遷」的全球危機。聯合國環境規劃署致力於2024 年底完成具法律約束力的《全球塑膠協定》（Global Plastics Treaty），但對於難以清理的廢棄漁網議題仍未達成共識，足見廢棄漁網議題的多元與複雜。

黃向文提到，台灣是重要的海洋國家，這場「廢棄漁具創新治理國際工作坊」邀集台、美、日、韓的官產學界專家，共同探討廢棄漁具治理、分享創新政策或實務解方。

海洋委員會推動成立的海廢再生聯盟已將近60位聯盟成員，累積一定的海洋科技實力，今年開始推動「印太區域海洋廢棄物治理平台」，希望藉由進入國際、推動台灣與世界的海洋事務國際合作，這也是舉辦這次工作坊最大的目的。

海委會表示，目前海洋委員會正跨部會合作處理海洋廢棄漁具的問題，除了農業部推動刺網實名制外，也透過各地政府補貼漁民妥善回收處理廢棄漁具，亦協助各種海上清理作業；在技術方面，更鼓勵各種創新處理廢棄漁具技術，如漁具材質的再利用等，並持續引進更多國際資源、觀念和技術，來面對此一嚴峻問題。海洋委員會期許透過這次的工作坊經驗交流，與更多周邊國家合作，為廢棄漁具的治理帶來新的契機與動力。