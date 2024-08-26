這個炎熱的夏季，2024兩岸青年山東文化交流體驗營來到了山東臨沂、淄博、東營及青島四地，展開了一系列精彩的暑期交流體驗活動。

首站來到了青島啤酒博物館，它的歷史可以追溯到1903年，當時由德國商人引進的釀造技術和原料，為了滿足當地德軍和僑民的需求而創立。如今，青島啤酒已成為中國歷史最悠久的啤酒品牌之一，並且每年的青島啤酒節都吸引了來自世界各地的遊客。博物館內部展示了從古老的釀造設備到現代的生產線，讓遊客能夠一窺啤酒的製作過程。除了工業歷史和釀造技術，博物館還展出了許多與青島啤酒相關的文化和藝術作品，反映了啤酒如何融入當地人的生活和文化中。遊客在參觀完博物館後，還可以在試飲區品嚐到各種青島啤酒，感受其獨特的風味。青島啤酒博物館不僅是一個展示啤酒歷史和文化的場所，它也是一個結合了知識性、娛樂性和參與性的旅遊目的地。如果你對啤酒有著濃厚的興趣，或者想要更深入地了解青島的地方文化，那麼青島啤酒博物館絕對值得一遊。

八大關海岸及別墅建築群(圖/台灣青年創客發展協會提供)

接著參觀了棧橋、八大關、五四廣場、奧帆中心；棧橋，作為青島的象徵，這座歷史悠久的碼頭延伸入海，是觀賞海景和拍攝青島美麗日落的最佳地點。棧橋不僅是一個欣賞自然美景的地方，也是了解青島歷史的窗口。八大關，這個名字來自於區內的八條以中國古代軍事關隘命名的街道，即韶關路、嘉峪關路、涵谷關路、正陽關路、臨淮關路、寧武關路、紫荊關路、居庸關路。這裡的別墅群展示了不同國家的建築風格，被譽為「萬國建築博覽會」。漫步在這些街道上，你可以感受到青島作為一個歷史國際城市的獨特魅力。五四廣場，這個位於青島市市南區東部的廣場，是為了紀念五四運動而建立的。它不僅是青島的中心商務區，也是一個重要的文化和休閒場所。廣場上的雕塑「五月的風」象徵著五四運動的愛國精神。奧帆中心，這個位於浮山灣畔的現代化帆船比賽場地，曾是2008年北京奧運會帆船比賽的舉辦地。它不僅是一個國際賽事的場地，也是青島市的一個新地標，吸引著眾多帆船愛好者和遊客。

奧帆中心(圖/台灣青年創客發展協會提供)

這四大名勝各有特色，這次的文化交流體驗營不僅豐富了參與青年的暑期生活，也為增進對青島文化和城市人文的了解。無論你是對歷史建築感興趣，還是尋求自然美景和現代活動，青島都能提供難忘的體驗。下次來到青島，別忘了將這些地標性景點列入你的旅行計劃！