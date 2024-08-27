桃園捷運綠線日前市府舉辦捷運站命名活動，其中多站位於中正路上，所以站名含有「中正」，卻遭民進黨立委及市議員抨擊活動是「假民主」，且站名是在紀念獨裁者。桃園市議會國民黨團今天反嗆，捷運綠線命名活動均依循規範，民進黨卻持續進行政治操作，才是真正的「粗糙蠻橫」，如果對於站名有意見，就請綠營民意代表發起「台灣道路正名」，改成他們想要的路名。

國民黨團總召徐玉樹表示，以台北市捷運站為例，忠孝東路站、忠孝敦化站或南京復興站，都是以路名為考量，至於「中正紀堂站」，則是前總統陳水扁擔任台北市長時命名，難道陳水扁也是擁護威權、緬懷祖國？民進黨的民代屢次在意識形態上做文章，對於市政、對於桃園的發展與進步絲毫沒有幫助。

黨團副召集人梁為超指出，市長張善政上任以來，捨棄前朝的行事作風，對桃園公共工程嚴格把關，捷運建設進度才得以超前，民進黨從中央到地方的民意代表，卻總靠抹黑張善政搏版面，對桃園建設提不出任何建言，尤其4名立委中的范雲，總是「監督國民黨就大聲，遇到民進黨就隱身」，先前在疫情期間，范雲也因為「3＋11」引起爭議，更不要說，標榜兩性平權卻不敢用同樣標準檢視民進黨的「性lie團隊」，這樣信用破產的「黨意代表」，令人大開眼界。

徐玉樹也說，前市長鄭文燦曾經說過，所謂轉型正義不應該窄化為去蔣，無須就路名、校名、公園名稱進行爭執。身為立法委員，時至今日還用路名製造對立，最可笑的是批評特定路名的比例過高，這些新科立委彷彿活在平行時空，忘了過去8年都是鄭文燦執政，歡迎他們透過管道去詢問鄭文燦，為何執政時不改路名。