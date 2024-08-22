桃園市政府今天舉辦113學年度第1學期校長會議，教育局發表專書鼓勵學校打造品牌。（呂筱蟬攝）

桃園市政府今天舉辦113學年度第1學期校長會議，會議以「發展學校特色，建構學校品牌」為主題，其中教育局更發表《桃園市品牌學校理念與實務》專書，鼓勵校長與親師生共同努力，發展自身學校品牌。市長張善政說，全市教育政策推動，有賴於校長們帶領團隊向前邁進，共同創造桃園成為安心就學的城市。

張善政說，桃園是非常年輕的城市，有許多年輕夫婦在此落腳為桃園打拚，希望他們沒有後顧之憂，讓下一代在桃園受到最好的照顧，自上任以來包括免費營養午餐、代理教師全年聘請等，希望確保教學品質。另從去年暑假開始，辦理暑期夏令營，在學校課程以外規畫很多不同面向課程，讓學生可以體會興趣發展，期待桃園可以培養出更多人才為國家打拚。

張善政現場也表揚榮獲全國及全市獎項學校，感謝桃園市各級學校校長們與市府共同努力，也期盼市府持續就教育政策與大家溝通及交流，期勉教育者齊心培育桃園莘莘學子。

教育局長劉仲成則說，教育局推出包括閱讀、藝文、科技、適性、優質、國際、活力、健康、品德、幸福、友善及生態共12項特色品牌學校，期許各校能在校長及親師生共同努力下，結合內外部資源，發展自身學校。趁校長會議發表新書，內容有學者專家學術理論觀點，指引各品牌學校推動方向，並提出前瞻性的做法及具體可行的行動方案，也有績優特色學校實務分享，做為各校推動的參考，期盼各校都能追求卓越，真正落實每個學生適性揚才、發揮潛能。