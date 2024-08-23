旺旺中時集團主辦的2024年「金威獎」台北素人盲測於今（23）日在美麗信花園酒店登場，TOP3分別為吉拉15年、波摩15年、百樂門15年獲台北場消費者青睞。另外，麥卡倫、艾德多爾也在加碼環節拿出市價破萬元的「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」、「艾德多爾21年」威士忌提供參與民眾評飲，獲得滿堂喝采。

藏酒論壇編輯總監兼金威評審團蘇重指出，今天TOP3民眾票選勝出的酒款，結果讓人非常興奮；參賽的酒款不管是泥煤味、果香味等表現皆非常具特色，台下民眾在品飲時也樂在其中。

今年金威獎台北場，參與民眾破百人，盛況空前。（陳瑀倫攝）飲酒過量 有害健康

金威獎台北素人場次，加碼酒款「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」獲得滿堂喝采。（陳瑀倫攝）飲酒過量 有害健康

金威獎台北素人場次，加碼酒款「艾德多爾21年」獲得滿堂喝采。（陳瑀倫攝）飲酒過量 有害健康

台灣威士忌界年度盛事－第二屆「金威獎」，日前完成達人盲測活動後，今（23）日隨即在美麗信花園酒店舉辦台北場，2場次共吸引超過百人參與。本次素人盲測活動，不僅將品飲環境升級舉辦於星級飯店，為符合外界高度期待，每場除了可品飲9款13至16年單一麥芽蘇格蘭威士忌，還有2款市價破萬元加碼酒款「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」及「艾德多爾21年」；另外，日威「響百週年限定版」則在PK環節勝出蘇威「皇家禮砲23年」；台中、高雄場次2酒款也將再度一決高下。

金威獎盲測活動明、後天將接續在台中、高雄舉辦。台中場：台中天閣 (台中市南屯區大墩路525號)、第一場 12:30開始進場，13:00活動開始、第二場 15:30開始進場，16:00活動開始。高雄場：高雄福華大飯店 (高雄市新興區七賢一路311號)，第一場 12:30開始進場，13:00活動開始、第二場 15:30開始進場，16:00活動開始，有報名參加活動的民眾千萬別錯過。

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