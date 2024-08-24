2024年旺旺中時金威獎，台中素人盲飲場次於今（24）日在天閣酒店盛大登場，台中場盲測結果揭曉，TOP3由吉拉15年、坦杜15年、艾柏迪16年獲台中民眾青睞。其中，在刺激的PK環節中，台中場同樣由日本威士忌「響百週年限定版」擊敗蘇格蘭「皇家禮砲23年」，成為活動另類亮點。

藏酒論壇編輯總監兼金威評審團成員蘇重分析，台中場與台北場的TOP 3酒款略有不同，推估是氣候和溫度差異所致；而台中場酒款脫穎而出的關鍵則在於香氣的表現。

蘇重表示，台中場次投票結果顯示，中部、北部喜好略有不同。（陳瑀倫攝）

此外，台中場民眾非常熱情，不少民眾在活動現場結交到威酒愛好者，並互相交流威士忌想法，讓金威獎增添溫馨感。另外，林姓民眾受者表示，活動盲飲威士忌達13款，每支酒款風味表現各有特色，但本身更偏愛重雪莉桶風味威士忌，因此給予雪莉桶威士忌較高評價。

今（24）日台中場盲飲TOP3為吉拉15年、坦杜15年、艾柏迪16年，昨（23）日台北場TOP3酒款分別為吉拉15年、波摩15年、百樂門15年。（陳瑀倫攝）

此外，活動現場大氣加碼「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」、「艾德多爾21年」2款威士忌提供民眾評飲。麥卡倫的「Rare Cask 奢想1%精選 2023 年」，源自於手工定製的雪莉桶，豐富天然色澤、香甜葡萄乾風味，以及柔順豐潤口感的酒桶釀製而成之外，也經過釀酒大師團隊的精選勾兌，展現出麥卡倫特有的飽滿風味。

「艾德多爾 21 年」，使用原桶強度單一麥芽威士忌，酒液呈現桃花心木般的深邃色澤，輕飲入喉散發太妃糖的渾厚、草莓以及葡萄乾的濃郁甜香，以及來自純正Oloroso雪莉橡木桶的柔和檀木氣息，口感層次豐富厚實，擁有悠長的尾韻。

金威獎高雄素人場次明日將接續進行。高雄場：高雄福華大飯店 (高雄市新興區七賢一路311號)，第一場 12:30開始進場，13:00活動開始、第二場 15:30開始進場，16:00活動開始，有報名參加活動的民眾千萬別錯過。