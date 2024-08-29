台灣高鐵公司檢視旅客需求及運能調度後，決定中秋疏運期間再加開4班次列車（南下2班、北上2班）。（高鐵提供／陳祐誠台北傳真）

今年中秋疏運自9月13日至18日，為期6天，台灣高鐵公司檢視旅客需求及運能調度後，決定再加開4班次列車（南下2班、北上2班），以加強服務返鄉及出遊旅客。再加開車次將自8月31日凌晨0時起開放購票。

高鐵於今年中秋疏運期間共加開140班次列車（南下56班、北上84班），總計6天提供1086班次列車的旅運服務。為方便旅客提早規劃行程，高鐵網站已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，且持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、規劃行程，並避開人潮尖峰時段。

高鐵提醒欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App的車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置。到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。