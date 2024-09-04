花蓮門諾醫院中醫科主任楊成湛（右）表示，中秋佳節前24節氣之一「白露」，是孩子調理體質服用中醫轉骨方的適當時機，可改善兒童免疫力與消化系統，也有助在成長關鍵期內獲得更好的骨骼發育。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節將至，除賞月、烤肉以及吃月餅，也是孩童轉骨調理的黃金時刻，中醫師表示，中秋佳節前的24節氣之一「白露」，是孩子調理體質服用中醫轉骨方的適當時機，不僅可改善兒童免疫力與消化系統，同時也有助在成長關鍵期內獲得更好的骨骼發育，讓孩子在成長道路上「高」人一等。

24年節氣的「白露」今年將在本月7日登場，正是兒童開始服用中醫轉骨方的好時機！花蓮門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，「脾胃乃後天之本」，脾胃功能良好才能促進兒童健康成長。傳統的「轉骨方」往往無法針對每個孩子的體質進行調整，他建議家長諮詢專業中醫師，根據孩子個別需求，制定專屬轉骨調理方案，才能有效地幫助孩子成長。

楊成湛指出，服用中醫轉骨方應考慮青春期時機，青少年在10至16歲的成長潛力最大，通常以第二性徵的出現為開始轉骨的指標，過早使用補藥可能引發性早熟，且中醫轉骨在男女調理上有差異，男孩常因運動導致氣滯血瘀，調理時應重點關注筋骨和氣血，女孩則需調經補血，預防貧血和經期腹痛。

不過轉骨不僅只有幫助孩子長高，更重要是透過調整臟腑機能，達到促進生長發育的目的。楊成湛表示，有些小孩先天脾胃氣虛，後天失調，長年食慾不振，導致形體消瘦，也有小孩是後天偏食、挑食引起，吃多了含糖飲料及零食，造成營養不均衡或消化不良，這種小孩的轉骨方，應先從改善腸胃著手，開脾健胃，益氣滋養，或止瀉消積。

此外，充足睡眠對刺激生長激素分泌、幫助長高非常重要。楊成湛表示，鼻過敏可能影響孩子成長，因為長期鼻塞會降低血氧濃度，導致精神不振和食慾不佳，影響睡眠和生長發育。適度運動，尤其是籃球、排球和跳繩等跳躍運動，有助於促進生長板的發育。

楊成湛還提到，中醫轉骨強調改善體質，調整臟腑機能，增強脾胃吸收，並配合個人體質調配中藥，才能有效促進身高增長，家長也應及早關注兒童的身體狀況，選擇適當時機為孩子調理。