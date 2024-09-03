奇美醫院加護病房醫師陳志金日前分享坐高鐵遇到感人的一幕，一位年輕壯男主動帶2名走錯車廂的小孩，走到正確車廂找到位子，更感人的是，陳志金目睹這名年輕人把手機、包包放在坐位上就離開，讚嘆「這代表他對台灣治安的信任」。

陳志金在臉書發文，日前坐高鐵時看到2名看起來像國中、國小的孩子上車走到第6節的商務車廂，沒有大人陪伴，拿著車票跟一位身材壯碩、髮型新潮正在打手遊的年輕男子詢問，可能以為男子坐到他們的座位，而年輕人幫孩子看了一下車票，告訴他們位子在第2節車廂。

陳志金表示，一般人做到這裡應該就這樣結束了，但男子竟然說「我帶你們過去！」放下手機，帶他們從第6節車廂走到第2節車廂，再走回第6車廂，花了一些時間，讓他內心十分感動。

陳志金說，更感人的是，這位年輕人直接把手機放在座位的桌上，仔細一看，還有一個隨身包包放地上，「這代表他對台灣治安的信任！」於是他隔著走道幫年輕人看著手機、包包直到他回來，直呼這樣的善良熱心、彼此信任，經常在台灣上演，「台灣最美的風景是人，無論在什麼位置，你也可以選擇，當個更有溫度的人」。