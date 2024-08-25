詹恩睿首度參加TSR全國機車錦標賽JUNIOR 2組，就成功奪冠。（TSR提供）

2024年TSR全國機車錦標賽今年賽季最後一站，25日在彰化溪湖K1賽車場舉行為期兩天「夏之賽車祭典」的最後一天賽程，今年尋求年度全制霸的7歲小選手陳子龍，雖然在JUNIOR 1組保住冠軍，JUNIOR 2組領先被超越後未能要回優勢，無法再度包辦雙冠。

本日賽場焦點之一，是今年前兩站保持全勝的JUNIOR組7歲陳子龍與125C組黃亭雲，兩人都有機會創下年度全勝制霸的傳奇紀錄，陳子龍先在JUNIOR 1組輕鬆摘冠，但下場後來不及休息，立刻換車於JUNIOR 2組再度登場，陳子龍在一路領先下，在第4圈時被桃園龍澤9歲小將詹恩睿超車，陳子龍在後半段努力反超，但連續兩度都受到落後選手耽誤，儘管一度逼出單圈最快49秒639成績，還是沒能實現大逆轉，只能屈居第二，冠軍則被詹恩睿拿下。

陳子龍賽後大方頻頻對詹恩睿伸出大姆指，陳子龍的父親陳榮勳肯定說：「主要是子龍對路線的選擇經驗還不夠，但讓他輸過一次，我覺得不是壞事，反而會給他更大的刺激，其實重點是他在過程中沒有出現什麼失誤，我基本上還是很滿意他的表現。」

過去都在JUNIOR 1組屈居二、三名的詹恩睿，這一站才首度挑速度更快的JUNIOR 2組，不料就初次打敗陳子龍拿下冠軍，詹恩睿的父親詹坤盛說：「我自己有在玩車，但恩睿比我更熱情，比賽都會一直看，這次為了改參加JUNIOR 2組，4、5月時花了17萬買了全新機車，加上他的技術也有慢慢提升，終於拿到這個冠軍。」