一般民眾都知道的常識，搭乘大眾運輸工具，不管是公車、捷運、火車還是高鐵，車上都是禁菸的，除了避免火苗引起火災，也是為了車上其他人的呼吸著想！但有時候抽菸的人會因為習慣，而忘記了這件事！

大陸一輛D5371次高鐵列車，從大同南開往城北的陸圖中，有一名長髮女子，疑似看到窗外美景，然後在心情放鬆之下，突然點起了一根菸在列車上抽著，邊抽邊看窗外景色，然後列車上的警察就來了！

車警詢問女子，是否在車上抽菸，然後詢問是否知道不能在車上抽菸，女子用肯定的眼神回：「知道」，然後就被帶下車，被帶往當地的派出所了！

網友看到這段影片，帶著笑容留言表示：「真囂張啊，湊！」、「她以為自己很好看，很優雅」、「真的討厭女人抽煙像流氓一樣」、「先是情不自禁，最後是法不容情」、「老娘啥都知道，但我就是想抽！」、「姿勢還挺優雅，就是腦子不夠用」、「仙女太能裝了」、「可能就是想進去躲幾天清靜」、「優雅絕對故意的」。

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