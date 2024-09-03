開學了，腸病毒不斷升溫。疾管署今天公佈，全台單周就診人次逾1.4萬人次，已經是連續3周上升，創下五年同期最高，疫情預期將持續上升至中秋後，九月下旬到達最高峰，請務必加強洗手和環境消毒。

疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒就診人次連3周上升，上周就診人次1萬4279人，增加2.4％，為五年同期最高。預估疫情將持續上升至中秋後，高峰可能在9月下旬，請家長和學校務必加強小朋友洗手和環境消毒。

疾管署副主任李佳琳表示，國內腸病毒疫情仍高於流行閾值，隨著開學季到來，學童間密切互動頻繁，使得腸病毒更易於校園間傳播，且可能成為社區及家庭之間疾病傳播的管道，增加群聚風險。

依據疾管署監測資料顯示，上周門急診就診計1萬4279人次，較前一周1萬3946人次略升2.4％，近期就診人次呈上升趨勢，處流行期且高於過去四年同期。

另外，型別已經正式轉換，近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之。羅一鈞表示，八月中旬後A16型為檢驗狀況比Ａ10增加，看起來傳播優勢大。推估開學後這一波，仍會以A16型為主，因此開學後疫情應不會有上一波來得高，中秋後疫情可能會有翻轉的可能性。

另外，易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，惟感染個案均為輕症。

今(2024)年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

羅一鈞表示，本周各級學校已陸續開學，須注意學童間互動將增加腸病毒群聚與疫情傳播風險，呼籲民眾留意腸病毒重症前兆病徵。家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。