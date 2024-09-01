才剛開學，小心腸病毒，國內感染科權威黃立民表示，今年腸病毒罕見的從來沒有消失退流行過，即使暑假也處在流行期，至今疫情高居不下，每逢九月開學會出現第二波的腸病毒，恐怕會比過去更嚴重，且即使近期改為流行克沙奇A型，仍有重症的風險，提醒上學前若有發燒應避免進入校園。

疾管署統計，國內腸病毒就診人次連續2周呈現上升，上周門急診就診人次13701人，增加5.8％，都超過一反過去暑假會脫離流行後，九月開學才會出現第二波高峰的經驗。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前社區流行以克沙奇A10型為主，預期高峰落在9月下旬，今年暑假沒有跟先前般脫離流行期，今年疫情觸底後直接反升。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，今年的腸病毒罕見的「從來沒有退流行」，一反過去暑假期間病毒會下降的常態，疫情拖很久，推估仍與新冠之後的免疫負債有關，若再加上九月開學後，學生之間密切接觸，他預測，第二波流行高峰，會比往年都更為嚴峻。

而近期國內流行的型別開始轉換，從克沙奇A16型，轉換為A10型，占比超過三成以上。羅一鈞表示，克沙奇A10型有一個最特別的特徵，就是較其他腸病毒更容易有「急性淋巴結性咽炎」，症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛，懸壅垂和後咽壁，會出現白色點的明顯病灶，表示發言、潰瘍，喉嚨痛到像「火在燒」，但較無死亡威脅，病程約4～14天。

疾管署統計，今年以來，全台共累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

黃立民指出，克沙奇A仍有重症的風險，都有重症病例，因此建議，可針對最容易出現死亡的71型可以接種疫苗，可以先放心一半外，建議學童每天上學前應量體溫，出現發燒症狀就別上學了，避免交互感染，尤其不僅是腸病毒，包括新冠、諾羅也都同時還在，應配戴口罩、勤洗手防疫。