本周五是國中小開學日，依據疾管署監測資料顯示，全國腸病毒疫情持續上升，台南截至8月27日腸病毒急診就診人次較去年同期增加7.3％；為避免腸病毒疫情傳播，衛生局9月底前將完成全市國小、幼兒園年度防疫措施查核，防止腸病毒於校園及機構內傳播。

暑假進入尾聲，過去這1、2周，不少爸媽因為家中孩子陸續感染腸病毒，忙著帶小孩衝診所，苦不堪言。衛生局指出，台南腸病毒疫情從2周前出現上升趨勢，依據疾管署監測資料顯示，腸病毒反常在暑假期間連續2 周上升，進入流行期，由於開學在即，疫情傳播風險上升，因此也要提醒家長須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

為避免腸病毒疫情傳播，衛生局表示，9月底前會完成210家國小及580家幼兒園年度第2次腸病毒防疫措施查核作業，並督導校園及機構內員工應落實相關防疫措施，防止腸病毒於校園及機構內傳播。

此外，也會持續透過發燒監測或入園口腔篩檢，達到校園或機構人員健康監測，盡早進行環境隔離和清消；若出現幼學童群聚事件，也會立即疫調、環境查核與病毒口腔採檢，避免群聚延續擴大。

開學遇上腸病毒升溫，台南市衛生局呼籲留言家中幼童有無重症前兆。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市衛生局呼籲防範腸病毒要勤洗手。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

衛生局提醒，腸病毒大多為輕症，但5歲以下幼童為併發重症高危險群，如家中嬰幼兒出現手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，盡速至5家腸病毒重症責任醫院（成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院）就醫。