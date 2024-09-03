全台灣接近13萬人拉慘！國內腹瀉疫情居高不下，疾管署今（3）日公布上周全台腹瀉就診人數連續5周上升，且近4周通報腹瀉群聚案件也逼近百件，寫下5年同期新高，高達6成都是諾羅病毒。疾管署發言人羅一鈞憂心表示，疫情短期難控制，尤其再來就是中秋烤肉旺季，評估疫情會再燒出一波高峰。

疾管署監測資料顯示，國內上周腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，較前一周12萬7876人次略升1.3％，高於2019至2022年同期，近5周整體而言呈上升趨勢。檢驗以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主。

另全國近4周共接獲98起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多（占84％），其中病原體檢驗陽性案件計48起，以檢出諾羅病毒29件，超過6成都是諾羅在搞怪多，其次為腸炎弧菌14件，占29.2％。

疾管署統計，腹瀉群聚5年新高。（鄭郁蓁攝）

羅一鈞表示，腹瀉疫情短期只會更多不會少，因為9月正值國人中秋烤肉旺季，疾管署預估疫情將持續上升，尤其，中秋節後難逃再燒一波高峰，請民眾務必注意洗手和飲食衛生，魚貝海鮮和肉類必須煮熟或烤熟再吃。

疾管署說，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。諾羅病毒潛伏期約24至48小時，食用受諾羅病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園大規模群聚事件。

疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物澈底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品），以預防病毒性腸胃炎傳播。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質；另外，受病患汙染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水（1000 ppm）擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水（5000 ppm）消毒清理。