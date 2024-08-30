台南市各級中小學30日開學，根據往年統計，開學第一周的上學時段，平均汽車流量較暑假增加約10％、機車流量增加16％，市府交通局除針對市區校園周邊易壅塞路段調整號誌時制，並持續辦理各校園周遭通學交通路段、路口改善需求專案，警察局也加派警力協助疏導校園附近的交通，開學日的交通還算順暢。

交通局表示，每逢新學年開學期間，新生家長常因不熟悉接送流程及校園周邊道路環境，困在車陣中，不僅提高事故風險，也容易造成動線紊亂、交通堵塞。有鑑於此，市府在暑假期間跨局處合作，針對全市校園周邊交通號誌、標線、行人動線及管制措施等展開通盤檢討。

其中，為提升行人友善交通與校園通學環境，持續辦理的各校園周遭通學交通路段路口改善需求專案，開學前進行實地現勘與研提各項改善措施後，今年共有95校提出需求，改善項目包含增設或調整紅綠燈及標誌標線、路平與遷移校園周邊障礙物、建置通學步道、家長接送區等，截至7月底已完成74校。

另外，市府團隊也配合中央「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」等計畫，爭取經費辦理校園周邊通學步道及人行環境改善，共規畫77校改善建置案，目前已完成36校，其餘41校將於今年底至明年陸續完工。

交通局長王銘德表示，開學第一周的上午7點到8點，平均汽車流量會較暑假期間增加約10％、機車流量增加約16％，為加強應變措施，交通局也針對市區校園周邊易壅塞路段，於開學前調整健康、府前、金華、南門、西門及公園路號誌時制，並由智慧交通中心加強監控路段旅行時間變化，透過CCTV攝影機掌握即時路況情形，必要時調整綠燈秒數及通報警察局協助；警察局也加派警力與義交，加上各校導護志工協助疏導交通，維持行車秩序與學童安全。