台南市YouBike 2.0上路迄已突破520萬使用人次，交通局4日宣布YouBike 2.0預計1年內將再增設125處站點達到6200輛車。(曹婷婷攝)

台南市公共自行車YouBike 2.0自去年2月23日上線服務迄已突破520萬使用人次，原預計明年2月達成500處站點、5000輛公共自行車也提前在8月底達標。交通局4日宣布，1年內將再增設125處站點1200輛車，達到625站及6200輛車營運規模。

台南市兒少代表、慈濟高中生郭力霖表示，針對YouBike 做了2000多份問卷，學生共同心聲都是希望提升YouBike 2.0密度，也增加電動輔助車數量，因目前有不少學生使用YouBike 上下學通勤之用，騎乘電動輔助車也較方便。

YouBike 2.0在台南啟用以來，受到許多市民與遊客喜愛，目前全市34區有站點，剩下龍崎、將軍、南化還無站點，預計年底前就能達成37區「區區有站點」。

交通局長王銘德表示，目前台南YouBike 2.0 已提前達成500站及5000輛車服務，以不到1年半的時間突破500萬使用人次，交通局也將持續依市長黃偉哲要求，加速擴增YouBike2.0站點，持續投入車輛，擴大服務量能，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車，包含受大眾喜愛的YouBike 2.0E電動輔助單車400輛。

王銘德指出，全市各區交通節點、學校機關、社區及觀光景點等處多有設置站點，提供市民及觀光旅客便利的公共自行車服務，但市民持續許願，此次交通局再擴充設置站點及增加車輛，期許公共自行車站點及路網更加密集，滿足市民朋友及觀光旅客的使用需求。

副市長葉澤山表示，台南是古都，為保留歷史紋理，很多道路未開闢，但台南是觀光城市，車輛也多，除積極闢建立體停車場容納車流吞吐量外，也透過公共自行車騎乘巷弄，成為民眾生活的一部分，尤其台南今年接續有各大活動，剛結束的文博會及10月的台灣設計展，外來客也騎乘YouBike參與活動，期待後續擴充站點有機會在年底提早達標。