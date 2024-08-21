新北市原定於今年10月將YouBike全面從1.0升級到2.0，不過新北交通局今（21）日宣布，與桃園市同步執行升級計畫，並提前於9月完成，加速與台北市串連的速度，屆時3縣市民眾跨域騎乘不用再擔心騎乘借還的問題，使北北桃成為綠色運輸生活圈。

交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，截至8月15日為止，新北市YouBike2.0共計1341站、2萬1379車營運，9月1日起，北北桃3縣市跨市騎乘即可借還無虞。

1200都會通定期票上路後，也讓許多民眾以定期票租借YouBike2.0作為通勤、通學交通工具，不過吳政諺提醒民眾，7月1日起須填寫公共自行車免費傷害險投保意願表或完成投保才能租借，在租借前完成投保確認，以免影響通勤學時間。

交通局補充，為創造人本交通環境，北北桃3市共同實施YouBike違規記點制度，呼籲民眾務必遵守交通規則，禁止在騎樓騎乘、在人行道上行人優先通行、不闖紅燈、不逆向行駛等，以維護行人及自身的安全。