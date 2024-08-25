新北市43歲黃姓女子，今（25）日凌晨睡在三重區三民路某公寓樓梯間，由於行徑怪異引起居民擔憂而報警，警方到場後才得知，原來黃女想到前夫住處拿取私人物品遭到拒絕，才會在樓梯間休息，警方當場勸導她到其他安全的處所，待隔日早上再處理相關事宜。