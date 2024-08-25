找前夫拿東西不得其門而入 女子竟睡公寓樓梯間 12:472024/08/25 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃女想到前夫住處拿取私人物品遭拒，竟直接在樓梯間休息。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市43歲黃姓女子，今（25）日凌晨睡在三重區三民路某公寓樓梯間，由於行徑怪異引起居民擔憂而報警，警方到場後才得知，原來黃女想到前夫住處拿取私人物品遭到拒絕，才會在樓梯間休息，警方當場勸導她到其他安全的處所，待隔日早上再處理相關事宜。 變態男闖國中少女房間 強行指侵得逞！判3年6月再賠100萬 行動不便無法自理 求2孩月給1萬過生活！身障男被打臉了 渣夫同居女同事當小三 22年婚姻慘被毀！人妻不忍了 #新北市 #三重區 #樓梯間 #警方 #勸導 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重賓士男路中長按喇叭 見警竟連扣鎮暴槍板機 警開2槍制伏 03:312024/08/23 社會 午後大雨猛襲公館、土城、永和路面積水、路樹傾倒 15:272024/08/23 生活 台北東區接連發生性騷擾事件！ 惡狼襲胸落單女後狂奔遭警逮 18:432024/08/24 社會 華城攜手新北市 3年內建置1200座充電樁 13:092024/08/23 財經 新北電動汽車充電智能平台 首重安全預計12月試營運 12:452024/08/23 生活 新店17槍招待所掃射案 槍手及教唆者全是竹聯靜安會份子 10:442024/08/23 社會 100噸大型吊車排檔故障 淡水交通險遭癱瘓！警依法開罰 21:502024/08/23 社會 桃園啤酒節熱鬧登場 警方加強宣導！呼籲切勿酒駕掃興 15:542024/08/24 社會 新北失智男失聯近4個月 警比對公墓旁無名屍DNA找到了 10:572024/08/25 社會 夭壽！直播主鬼月深夜裝「白衣長髮鬼」街頭嚇人 警方怒逮2人法辦 07:562024/08/25 社會 不滿交通部推刷卡機！號召百輛遊覽車包圍 警公布交管措施 14:512024/08/24 社會 第64屆全國中小學科展 新北奪縣市團體獎冠軍 10:392024/08/24 生活 新北市美術館首任館長出爐 賴香伶接任 17:412024/08/23 政治 男女玩立槳划不回岸上 困金山燭台雙嶼海上幸運獲救 09:492024/08/25 社會 詐騙抓不完！ 金山、林口連2天抓千萬級車手 18:132024/08/24 社會 新北客青培力工作坊登場 青年智庫團攜手淨灘培育使命感 19:572024/08/24 生活 土城人注意！頂福安居社宅周邊施工 2道路8／26起封閉 13:292024/08/24 生活 柯文哲笑藍綠不敢誠實申報帳務 侯友宜不予評論 11:312024/08/25 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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