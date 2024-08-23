員警當街壓制蘇姓男子。（民眾提供）

員警當街壓制蘇姓男子。（民眾提供）

新北市三重區22日深夜驚傳一起駭人案件。1名31歲蘇姓男子在晚間11時許，在中正北路與中正北路394巷口持鎮暴槍公然恐嚇，幸好轄區警方迅速應對，成功制止一場可能的悲劇。

案發當時，三重警分局大有所所長俞明廷率領鄭姓與許姓2名員警，正執行擴大臨檢勤務。警方在派出所外發現蘇姓男子駕駛的白色賓士停於路中，並不斷按喇叭引發注意。員警上前盤查時，蘇嫌突然從車內天窗持鎮暴槍伸出，並在見到警方靠近後下車朝警員連續扣動扳機。所幸，由於該槍枝未裝填子彈，未造成人員傷亡。

為防止事態進一步惡化，鄭姓員警果斷朝蘇嫌車輛右前車輪連開2槍，成功擊破車輪，將蘇嫌當場壓制並逮捕。經現場查扣後發現，該鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗確認無殺傷力。

經警方聯繫後，蘇嫌父親趕赴現場，表示蘇嫌近日精神狀況不穩，案發時正前往醫院就醫，不料途中情緒突然失控，導致此事件發生。此外，員警調閱沿途監視器發現，蘇嫌在駕駛過程中不僅亮槍恐嚇，更是一路逆向行駛，對公共安全構成嚴重威脅。警方訊後已依《刑法》恐嚇公眾危安、公共危險暨妨害公務罪嫌，將蘇嫌移送新北地檢署偵辦。