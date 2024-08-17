17日凌晨0時44分，新北市三重區新北大道一段與中華路口發生一起交通意外。一輛由50歲黃姓男子駕駛的計程車，在左轉進入中華路時，與直行中的紅牌重機相撞，2車衝擊波及到路口停等紅燈的另名38歲陳姓男騎士，以及路邊停放的6部機車。
事故導致重機騎士26歲陳姓男子全身多處骨折，所幸意識清楚，無生命危險；機車騎士陳男則受到輕微擦挫傷，2人均由救護人員緊急送醫治療。
警方接獲報案後，立即派員前往現場處理，並對事故現場進行測繪記錄，同時管制疏導交通。目前，詳細的肇事原因仍在進一步釐清中。
17日凌晨0時44分，新北市三重區新北大道一段與中華路口發生一起交通意外。一輛由50歲黃姓男子駕駛的計程車，在左轉進入中華路時，與直行中的紅牌重機相撞，2車衝擊波及到路口停等紅燈的另名38歲陳姓男騎士，以及路邊停放的6部機車。
事故導致重機騎士26歲陳姓男子全身多處骨折，所幸意識清楚，無生命危險；機車騎士陳男則受到輕微擦挫傷，2人均由救護人員緊急送醫治療。
警方接獲報案後，立即派員前往現場處理，並對事故現場進行測繪記錄，同時管制疏導交通。目前，詳細的肇事原因仍在進一步釐清中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。