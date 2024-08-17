紅色重機相撞後車頭毀損。（三重警分局提供）

計程車相撞後，波及路邊停放的機車。（三重警分局提供）

17日凌晨0時44分，新北市三重區新北大道一段與中華路口發生一起交通意外。一輛由50歲黃姓男子駕駛的計程車，在左轉進入中華路時，與直行中的紅牌重機相撞，2車衝擊波及到路口停等紅燈的另名38歲陳姓男騎士，以及路邊停放的6部機車。

事故導致重機騎士26歲陳姓男子全身多處骨折，所幸意識清楚，無生命危險；機車騎士陳男則受到輕微擦挫傷，2人均由救護人員緊急送醫治療。

警方接獲報案後，立即派員前往現場處理，並對事故現場進行測繪記錄，同時管制疏導交通。目前，詳細的肇事原因仍在進一步釐清中。