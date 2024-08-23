新北市高灘處暑假期間舉辦4梯次濕地夏令營及2梯次割稻體驗活動，亦透過戶外自然教室，帶領民眾認識新海人工濕地功能與河濱公園之美，從小扎根了解環境保護觀念，並預計於10月26日至11月25日舉辦「新北濕地藝術季」，運用自然素材創作，藉由藝術作品轉換民眾觀察濕地的視野，屆時仍規畫有許多好玩又有趣的體驗與學習活動等著大家來參加

高灘處長張修銘表示，新海人工濕地處於陸地、水域生態系統間的過渡帶，除了作為生物的棲息地外，透過生態池層層過濾城市污水，紓解河川的污染，更具有涵養水源、調節緩衝急降雨功能。

高灘處除了開放申請志工導覽外，積極推廣環境教育，每年暑假期間，舉辦國小濕地夏令營及割稻體驗活動，讓大、小朋友可以走進濕地，認識濕地淨化功能、協助外來種移除為自然貢獻力量、體驗農村割稻與打穀的農忙生活、園藝手作以及學習如何減少碳足跡為地球降溫和認識碳標章等。

張修銘補充，今年濕地夏令營特別結合藍色公路乘船體驗，由志工引領小朋友從忠孝碼頭上船出發，從淡水河上的角度觀察陸地，探索沿線河畔景觀及深入感受濕地的重要性。小朋友們也回饋表示，這是一趟開心又難忘的經驗，搭船可以從橋下穿過，看見水鳥在橋墩休息、看到魚兒從水面跳出、還有黑鳶在水面上盤旋。