活化忠孝碼頭，新北市高灘處今年3月啟用忠孝碼頭至大稻埕碼頭定期航班，但每航班平均僅有7人搭乘，加上大稻埕有泥沙淤積問題不利定期航班，效益不彰，於8月19日停駛，高灘處將原先忠孝至大稻埕碼頭的定期航班調整至關渡碼頭，並自8月24日開始正式營運。

高灘處指出，忠孝至大稻埕碼頭定期航班自3月起營運至7月，因受限於大稻埕碼頭潮汐及碼頭泥沙淤積嚴重影響，定期航班共44航次，平均每航班約6至7人搭乘。

高灘處長張修銘表示，為拓展更多藍色公路可能性，並結合今年5月份甫開幕之關渡貨櫃市集，將原先忠孝至大稻埕碼頭的定期航班調整至關渡碼頭，並自8月24日開始啟航。

張修銘說明，忠孝至關渡碼頭每周六、日有對開航班，下午4時由忠孝碼頭出發至關渡碼頭，晚上8時再自關渡碼頭返回忠孝碼頭，讓民眾不必塞在路上並感受不同的搭船體驗；票價全票200元，半票為100元。

而為推廣新航線，民眾只要在8月底前搭乘忠孝碼頭至關渡碼頭或關渡碼頭至忠孝碼頭航班（即8月24日、8月25日及8月31日來回共6個航班），憑當日船票可至關渡碼頭服務處兌換100元市集抵用券1張，並請於指定期限內使用完畢。

高灘處表示，每周六、日下午5時在關渡碼頭更有加開4場次關渡遊河行程，每趟40分鐘，帶領民眾欣賞夕陽美景。此外，每月還辦理「水岸花都漫遊趣」活動，帶領民眾踏訪三重地區周邊人文歷史，並搭乘船隻遊河欣賞淡水河畔美麗風光。碼頭委外營運業者亦有提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務，歡迎民眾多加利用。