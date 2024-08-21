台1線高架橋三重區路段20日發生意外，1輛聯結車行經往忠孝橋方向時，車上的大型鋼樑意外掉落，撞破護欄，導致全線封閉。經過新北市政府的緊急處理，目前僅開放內線一車道通行，但修復工程仍需2個月完成，期間禁止20噸以上大型車輛通行。對此，三重警方21日一早派遣21名警力及義交協助疏導交通，車流緩慢但大致順暢。
新北市府表示，台1線高架橋的修復工程預計耗費約200萬元，修復期間，大型車輛如砂石車、貨櫃車及拖板車將被禁止通行。針對修復期間的交通疏導措施，當局已規畫多條替代道路，以分流車流。
具體的改道措施如下：
1. 前往忠孝橋方向的車輛可選擇重安街右轉集美街，左轉新興路再左轉中正南路進入忠孝橋，或是走新北大道直接接中正南路再上忠孝橋。
2. 前往中興橋方向的車輛，建議行駛重安街右轉集美街，左轉集成路，再左轉成功路進入中興橋。
3. 前往台北橋方向的車輛，則可經由新北大道接重新路，直上台北橋。
為了確保施工期間交通秩序，三重警分局21日投入21名警力及義交協助交通管制與引導，台1線高架橋通往台北方向的交通現況行車緩慢但大致順暢，駕駛人仍需留意改道信息，提前規畫行車路線，以免受影響。
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