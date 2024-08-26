交通部為強化遊覽車管理，日前除全面裝設GPS定位系統外，還要求裝設刷卡機，確保沒有超時駕駛，但費用卻要司機自行吸收，遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會號招上百人前往交通部抗議，轄區警方動用上百名警力，確保沒有脫序情況。

新北市遊覽車駕駛職業工會許景翔表示，裝機費在5000元以上，但每月還要自付300元，裝機器要自己花錢、管理費要自己付，如果交通部要這樣做，就應該把遊覽車納入大眾運輸，所有費用由交通部負擔。工會動員50輛遊覽車、近百人前往交通部抗議，場面平和，交通部派出接受陳情的官員職級太小，一度引發司機不滿。

警方在路口疏導交通。（翻攝畫面）

遊覽車司機包圍交通部。（翻攝畫面）

抗議群眾提出5大訴求，一、不反對GPS，但應該由公司自主管理；二、刷卡機馬上停止，若要裝設，應由交通部全額買單、遊覽車納入大眾運輸；三、遊覽車工時，遵照勞動部變形工時微調；四、交通部的遊覽車評鑑制度不公平；五、落實司機教育訓練。

轄區中正一局動員188名警力上街頭維安，除了部屬警力在交通部外，為了防止司機利用遊覽車占據路口，造成交通打結，其於警力也分別部屬在行政院、總統府、以及交通部外周邊數個重要路口，進行交管管制與疏導。