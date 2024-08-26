住展雜誌發言人陳炳辰表示，銀行滿水位無法輕易核貸或調高房貸利率的狀況，對於中古成屋，影響當然比預售屋更為嚴峻，畢竟如今的預售熱潮大多是數年後交屋再申貸，比起未來追不上房價的考量，自然是先買再說，沒有太大波及，頂多是建議民眾在資金上要充裕一些較為保險。

陳炳辰指出，不過若是面對將交屋的預售案，確實有相關的疑慮，目前市場的應對方式，部分建商都會多合作幾家銀行，要是品牌較大也會有VIP的效益，亦可能讓客戶延後交屋，來應對過渡期。但如果品牌較小的建商，相對沒有空間，無法履約則只能解約，建商倒也不無在市況不錯下，再出售獲利。

展望第三、四季的下半年，房價是否還有創高價的動能？

陳炳辰分析，目前建商並沒有傳出打退堂鼓的態度，甚至認為股市即便沒有上半年強勢，反而不願冒險買股的資金會轉往房市，而眼見區域實價揭露的單價，屢創新高，大多不落人後的期待高價，開價勇往直前，還有一些重劃區封盤後銷控量體，周邊推案價格愈高，這些緩賣又具備比價效益的物件，就有機會越賣越好，拉大獲利空間。

陳炳辰指出，因此，如果沒有更直接的干擾性政策，建商應沒有調整價格的概念，也代表創價的可能性。

陳炳辰分析，以台北市來說，蛋白區文山區、萬華區，實價登錄資訊都已經見每坪單價3位數的成交行情，陸續揭露，後續應都是以此水位為主，而新北市的永和區，既然已見實登9字頭，原本新北市蛋黃區的第一環，接下來當然將挑戰百萬；另外還有新店區、三重區，也都是「百萬候選區」，而頻傳大案的中和區，也被看好房價走高空間。